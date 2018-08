Teatro, al castello di Itri "Il folle volo" con la compagnia Costellazione

di Sandro Gionti

Questa sera, venerdì 18 agosto, alle 20.30, al Castello medievale di Itri prima nazionale de “Il folle volo”, messo in scena dalla compagnia teatrale Costellazione di Formia, per la regia di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini. Testi di Dante Alighieri, Primo Levi, Giada Messina e Camillo Sbarbaro. Lo spettacolo, replicato anche sabato e domenica con ingressi gratuiti ogni 30 minuti, propone un’interpretazione visionaria del Castello medievale e dei due Canti dell'Inferno, il IV e il XXVI, con le figure degli Spiriti Magni e quelle di Ulisse e Penelope. La compagnia Costellazione, fondata nel 2005 da Roberta Costantini e Marco Marino, è stata finalista, in rappresentanza dell'Italia, al Festival mondiale di teatro a Montecarlo con lo spettacolo “Il gioco delle rose”. E inb questi 13 anni ha ricevuto, per il suo particolare linguaggio artistico, 110 premi nazionali e partecipato a 146 manifestazioni italiane. Ha inoltre rappresentato l'Italia all'estero ben 17 volte, in Corea del Sud, Canada, Francia, Marocco, Repubblica Ceca, Polonia, Finlandia, Lituania, Belgio, Macedonia, Principato di Monaco e Germania. E da anni forma attori da inserire all'interno dei propri progetti, attraverso i suoi laboratori annuali “Spazimmaginari”.

Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



