Intossicazione alimentare sospetta a scuola a Roma, 26 bambini e 4 insegnanti soccorsi per malore dopo pranzo nel nido comunale

Ventisei bambini e quattro insegnanti sono stati visitati a seguito di una presunta intossicazione alimentare dopo la consumazione del pranzo. È successo a Roma, nell'asilo nido comunale Mameli a Trastevere, in via Mameli 31.

Bimbi (da 0 a 3 anni) intossicati dopo il pranzo al nido

È in corso un'ispezione da parte dei Carabinieri nell'asilo nido comunale Mameli, a Trastevere, dove i ventisei bambini e quattro insegnanti sono stati visitati dai sanitari del 118 per una presunta intossicazione alimentare dopo la consumazione del pranzo. I bambini, di età compresa tra i 0 e 3 anni, e i quattro insegnanti, hanno tutti riportato rossore, prurito alla pelle e agli occhi mentre alcune insegnanti hanno avuto anche sensazione allergica di soffocamento.

Sul posto il personale del 118 Ares che ha visitato alcune maestre che, dopo le prime cure, hanno rifiutato trasporto in ospedale.

Soccorsi chiamati « per cautela »

«Abbiamo chiamato il 118 per cautela, ma i sintomi di bimbi e insegnanti si sono manifestati unicamente come rossore e prurito. Non c'è stata intossicazione. Le cucine, che qui abbiamo, sono igienizzate. I Nas, venuti qui, faranno le opportune verifiche ma hanno già potuto constatare la pulizia». Lo dice all'Adnkronos una funzionaria del nido comunale in via Mameli dove i sanitari sono intervenuti dopo pranzo nell'istituto. «Domani riapriremo regolarmente - aggiunge - e attendiamo l'esito dell'ispezione».