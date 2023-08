Incidente in autostrada, scontro sull'A1 nel tratto tra Anagni e Colleferro: 9 km di coda in direzione Roma

Esodo o controesodo estivo? Tempo di rientri ma anche di partenze. E purtroppo, in questi casi, gli incidenti sono all'ordine del giorno. Poco prima delle ore 16, sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro in direzione Roma è stato risolto l'incidente avvenuto all'altezza del km 602.

Incidente in autostrada, otto veicoli coinvolti e chilometri di coda tra Ferentino e Colleferro

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code in diminuzione in direzione Roma.



Si sono registrati 9 km di coda in direzione Roma. Agli utenti in viaggio verso Roma si consiglia comunque di uscire alla stazione di Ferentino e di rientrare alla stazione di Colleferro dopo aver percorso la viabilità ordinaria.