Grandine a Roma, allerta per domani: le previsioni su dove e quando potrà colpire

Una grandinata improvvisa si è scatenata questo pomeriggio a Roma. Il rischio è che possa verificarsi anche domani, dal momento che la protezione civile ha valutato l'allerta nel Lazio per la giornata di lunedì 3 aprile. Sta prendendo piede in queste ultime ore della settimana una nuova irruzione di aria fredda dalle latitudini artiche verso il Mediterraneo centrale, come indicato da 3bmeteo. Situazione destinata a protrarsi anche nei prossimi giorni, caratterizzando buona parte della settimana che ci porterà verso la Pasqua. Lo farà mantenendo le temperature inferiori alla media e generando situazioni di instabilità soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud, seppur temporaneamente influenzando anche parte del Nord Italia.

Grandine e bomba d'acqua in centro a Roma: turisti in fuga in cerca di un riparo

Le previsioni

Come indicato da Meteo.it, la giornata di lunedì 3 aprile sarà caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima 10°C, massima 18°C. Si avrà cielo poco nuvoloso o velato al mattino, assenza di nubi al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 18°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 23 sarà di 10°C.

L'allerta nel Lazio

Dalle prime ore di domani ci saranno venti da forti a burrasca su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Previste inoltre, dal primo mattino di domani, temporali su Calabria e Sicilia, specie settori settentrionali dell'Isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un' allerta meteo della Protezione civile. Per domani è stata valutata allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia e allerta gialla sul restante territorio delle due regioni. Allerta gialla in Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia.

📅 Lunedì #3aprile

🔔🟠#allertaARANCIONE in Calabria e Sicilia

🔔🟡 #allertaGIALLA in sette regioni

🌨️💨 Piogge su Calabria e Sicilia e venti fino a burrasca forte da Nord a Sud

Leggi l'avviso meteo del #2aprile 👉 https://t.co/tq9YRPJjt4 #protezionecivile pic.twitter.com/aGqeX5U5SD — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) April 2, 2023

Sos raccolti

Con il brusco abbassamento delle temperature con possibilità di gelate notturne in pianura e i violenti temporali è allarme meteo anche per le coltivazioni in fiore come peschi, albicocchi e ciliegi che ora sono particolarmente sensibili al freddo con il rischio concreto della perdita dei futuri raccolti. È l'allarme della Coldiretti in riferimento agli effetti dell'aria polare in arrivo dalla Norvegia nella settimana Santa.