Lunedì 25 Settembre 2023, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 08:37

Tra Palestrina, Zagarolo e San Cesareo non si placa l'ondata dei furti che, sia di giorno che di notte, continuano a colpire appartamenti e auto in sosta. Proprio ieri, in pieno centro a Palestrina, l'auto di una giovane imprenditrice locale è stata rubata mentre era in sosta su una strada molto frequentata, quella che congiunge via Pedemontana con via Valle Zampea. Subito sopra, in uno dei palazzi di recente costruzione, qualche giorno prima ignoti erano entrati in un appartamento in pieno giorno, eludendo le telecamere di sorveglianza e tirando via dal muro con il frullino, senza che nessuno sentisse nulla, la cassaforte in cui la proprietaria di casa teneva gli oggetti di valore (più affettivo che pecuniario) di tutta la vita. Non va meglio a San Cesareo dove i cittadini, esasperati, pubblicano sui social le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza che ritraggono due uomini forzare la portiera di un'auto in sosta: «Ecco due ladri al parcheggio Asl scrive Raffaele sui social - che tentano di rubare questa macchina alle ore 2.53. Il giorno prima ne è stata rubata un'altra. Ora ci sono i video».

Stando alle testimonianze, a compiere i furti in appartamento potrebbe essere sempre la stessa banda, a quanto pare proveniente da Valle Martella, frazione di Zagarolo alle porte di Roma, composta da diversi malviventi e con due o tre autovetture che si alternano nei colpi. Poteva avere conseguenze molte serie una rapina in villa che, per fortuna senza che nessuno si facesse male, è stata compiuta qualche giorno fa tra Palestrina e Gallicano nel Lazio. Moglie, marito e un familiare erano sul divano a guardare la tv quando quattro persone, incappucciate, con i guanti e armati di pistola, hanno fatto irruzione dal balcone. Mentre in due tenevano in ostaggio i proprietari di casa, dalle 21 alle 22.50, gli altri hanno rovistato nei tre appartamenti che costituiscono la villa (due dei quali vuoti al momento), portando via soldi e preziosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Palestrina che, acquisendo i video di sorveglianza delle abitazioni della zona, avrebbero raccolto elementi utili per risalire ai rapinatori.

A quanto è emerso, i quattro avevano tentato il colpo già il giorno precedente ma erano stati costretti a nascondersi a lungo in giardino, e poi rinunciare, per la presenza fino a tardi di una quindicina di giovani nel giardino dell'abitazione adiacente. Purtroppo, le dotazioni limitate di personale dell'Arma rendono impossibile presidiare in modo capillare territori così vasti. Nei giorni scorsi, in via del tutto straordinaria, anche il commissariato di Polizia di Stato di Frascati ha svolto controlli, dalle 15 all'una di notte, tra il territorio di Zagarolo, in località Valle Martella, e San Cesareo con l'impiego di sei pattuglie, di cui quattro del reparto prevenzione crimine, una dei cinofili antidroga e una della polizia locale di Zagarolo. Nel corso del servizio, distribuito su 14 posti di blocco, sono stati controllati 135 veicoli, identificate 325 persone e diversi esercizi commerciali. Verifiche sono state fatte anche su 41 persone del territorio sottoposte agli arresti domiciliari. Fondamentale, contro i furti, è che ciascun cittadino tenga gli occhi aperti e segnali prontamente ogni anomalia al 112.