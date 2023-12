Furti in villa, colpo grosso a Subiaco: ladri rubano quarantamila euro. «Hanno aperto un armadio e i cassetti»

Furti a raffica nelle zone residenziali di Subiaco, cittadina a nord est della Capitale, centro più grande della Valle dell’Aniene. Ville sotto attacco, colpo grosso a contrada San Nicola e Colle Perino, trafugati oro e gioielli per migliaia di euro. Sarebbero, comunque, diverse le abitazioni colpite negli ultimi giorni nell’area a ridosso della provinciale che porta alla località turistica di Monte Livata, unica stazione sciistica dell’area Metropolitana. Torna la paura tra i residenti: «Siamo esasperati – dicono in coro – vogliamo più sicurezza ». Il modus operandi dell’ormai consolidata banda delle ville è sempre il solito, pianificano il colpo ed entrano quando l’abitazione in genere è vuota, arrivano a piedi, rapida perquisizione delle varie stanze e poi fuga nella campagna o nella boscaglia adiacente dove li attendono sicuramente dei compici e scompaiono rapidamente dal luogo del delitto.

Il bottino

E’ quello che è accaduto recentemente in contrada San Nicola una delle zone residenziali più abitate della cittadina e questa volta i malviventi sono fuggiti con un bottino di tutto rispetto, bracciali e catenine in oro massiccio. « Il valore è stimabile intorno ai quarantamila euro – dice uno dei famigliari – abbiamo accertato che sono arrivati a piedi dal retro della villa, hanno forzato una finestra e sono entrati salendo poi al piano superiore dove ci sono le stanze da letto.

Hanno aperto un armadio, messo a soqquadro i cassetti e in uno di questi hanno trovato catene e bracciali d’oro e sono rapidamente scappati. Sicuramente la villa era sotto controllo e sapevano che in quelle ore pomeridiane non c’era nessuno. E’ gente che pianifica tutto e preparare bene il colpo».

Come agiscono

Identica situazione qualche giorno prima in contrada Colle Perino, una frazione a ridosso della strada per Monte Livata. La signora esce di casa e la banda entra in azione: « Sono uscita intorno alle ore 17 – racconta Rossana – quando sono rientrata prima delle 20 ho trovato il caos dentro casa, cassetti e armadi aperti. Ho subito chiamato mio cugino e i carabinieri ma avevano portato via oro, gioielli, anelli con brillanti, i regali di una vita, che hanno anche un grande valore affettivo oltre che economico. Stimare il danno in soldi è difficile, sicuramente si tratta di diverse migliaia di euro. Ora la paura è tanta, basta una un rumore per mettermi in allarme ».

Il colpo fallito

Ai soliti ignoti però non è andata bene in contrada Forma Focale, bottino magro ma in fatto di danni hanno creato non pochi problemi al proprietario della villa. « Non c’era quello che volevano – racconta Enrico – ma per entrare in due appartamenti hanno rovinato porte e finestre e per cercare una inesistente cassaforte mi hanno sfondato anche un armadio. Per risistemare tutto occorrono bei soldi. Avevano pianificato bene la via di fuga nel bosco che da versa la tangenziale dove li attendeva sicuramente un complice motorizzato, è gente che conosce bene i posti da colpire e arriva quando in casa non c’è nessuno ». Residenti ormai esasperati. « Una storia che va avanti da marzo del 2022 – dice Felice Tonda, uno dei colpiti – oltre a scambiaci notizie in chat stiamo costituendo un comitato e daremo mandato ad un legale per rappresentarci i in tutte le istituzioni, chiediamo più sicurezza, al Comune abbiamo chiesto le telecamere nei punti nevralgici della cittadina ma nulla è stato fatto ». Telecamere che invece sono state installate in altri due Comuni della Valle dell’Aniene, a Castel Madama e a Vicovaro.