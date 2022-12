Fregene, l'auto “trasformata” in una renna: naso rosso e corna, la foto diventa virale

La vigilia si avvicina e in questi giorni a Fregene è scoppiato un curioso caso. Babbo Natale potrebbe abbandonare la sua slitta per qualcosa di più innovativo. A partire da Facebook per arrivare fino a Twitter e Instagram la foto della “macchina-renna” parcheggiata nel litorale più in voga e frequentato dai romani in estate, sta facendo il giro del web.

La storia della "macchina-renna"

La corsa frenetica agli ultimi acquisti, le gioiose decorazioni sui balconi e la gara all’albero più bello e simpatico sono nella norma. Ma non c’è paragone che regga invece, quando qualcuno decide di “trasformare” la propria utilitaria nell’amico più fidato di Santa Claus. Basta un coloratissimo naso rosso fatto di carta attaccato sul cofano anteriore e un paio di corna marroni che spuntano dai finestrini ed il gioco è fatto. Non manca poi il tocco di classe: un vischio e un fiocco a completare l’opera stravagante. Fantasia e originalità sono il marchio di fabbrica del proprietario, che al momento rimane ignoto.

Di sicuro lo spirito è quello giusto, anche se la velocità di consegna per i regali potrebbe essere compromessa visto l’intenso traffico che affligge le strade di Roma e dintorni. Chissà quindi se l’uomo barbuto che scende dal camino nella sera tra il 24 e il 25 dicembre chiederà la vettura in prestito o rimarrà fedele alla tradizione. Quello che sappiamo per certo è che i sorrisi dei bambini sul lungomare non mancheranno vedendo sfilare questa simpatica auto.