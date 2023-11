Finto maestro di skate molesta ragazzini al parco, la denuncia di un 12enne: «Mi ha toccato in auto»

Si spacciava per un maestro di skateboard, ma Gabriele G. non sapeva nemmeno salire sulla tavola. Con la scusa di insegnare nuove tecniche per skeitare, il 45enne abbordava ragazzini al parco di Colle Oppio. Uno di loro, all’epoca dei fatti dodicenne, è cascato nella “rete” e mentre si trovava in sua compagnia in macchina ha subito delle molestie. Pochi giorni dopo l’adolescente, insieme a suo padre, lo ha denunciato alla stazione dei carabinieri di piazza Dante. Ora l’uomo, più grande della vittima di 30 anni, è accusato di adescamento di minori (ha già dei precedenti specifici). La Procura capitolina ha chiesto il suo rinvio a giudizio. Durante l’udienza preliminare è emerso che l’imputato da bambino, dopo essere arrivato in Italia dal Cile, aveva subito degli abusi sessuali da parte di un adulto nella comunità d’accoglienza per minori in cui era ospite.

Teramo, a 11 anni lascia un biglietto sulla cattedra della maestra: «Zio mi molesta». L'uomo sotto accusa

LA DENUNCIA

«Premetto di essere appassionato di skate e di praticarlo da qualche mese». Comincia così la denuncia presentata ai militari dell’Arma da Riccardo (nome di fantasia, ndr) il 17 giugno 2021. In quel periodo, con l’arrivo dell’estate successiva alla seconda ondata pandemica, i ragazzi erano ancora più invogliati a incontrarsi all’aria aperta per socializzare e praticare delle attività sportive. Riccardo all’epoca frequentava il parco di Colle Oppio, con alcuni amici di scuola, proprio per skeitare. «Generalmente c’è un uomo all’interno dell’area skate del parco che, da quanto ho potuto notare, dà lezioni ai ragazzi che come me vogliono imparare a fare skateboard. Molti di loro - riferisce il dodicenne ai carabinieri - lo conoscono e lo chiamano Gabri». Quest’ultimo il 13 giugno 2021 si avvicina e inizia a parlare con lui: gli spiega che abita nel quartiere Portuense, che fa il maestro di skate e si scambiano il contatto di Instagram. Riccardo gli chiede come mai non stesse sulla tavola e l’uomo gli risponde: «Faccio fare giri ai bambini autistici». Poi aggiunge che la tecnica di skate che conosce non può praticarla poiché «ha ancora la possibilità di giocare la coppa del mondo di taekwondo».

Dopo essersi salutati, Gabriele via chat gli chiede di rincontrarsi al parco l’indomani per dargli delle lezioni. Il ragazzo acconsente: «Ci sarò», e l’uomo risponde con un eccessivo tono di confidenza: «Daje ti adoro». Poi, cambia argomento e cerca di sondare il suo orientamento sessuale. Riccardo resta sul vago. Il giorno successivo trovano il parco chiuso con delle transenne. L’imputato non si perde d’animo e prospetta al ragazzino di andare a skeitare al Ponte della Musica. Quest’ultimo inizialmente è titubante, gli riferisce che i genitori gli hanno proibito di accettare passaggi in auto dagli sconosciuti; ma l’uomo gli suggerisce di raccontare una bugia.

IL PALPEGGIAMENTO