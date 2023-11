Ragazza palpeggiata mentre aspetta il bus: arrestato 56enne per violenza sessuale

Arrestato un 56enne a Giulianova: sarebbe il presunto responsabile di una violenza carnale. I fatti risalgono al 26 ottobre scorso, quando una donna poco più che ventenne si è recata presso la stazione dei carabinieri di Giulianova per presentare una denuncia in cui raccontava di essere stata molestata due volte da un uomo il 19 ottobre precedente, mentre era seduta su una panchina di Piazza Roma, di fronte alla Stazione ferroviaria di Giulianova.

Il coraggio dimostrato dalla vittima nel ripercorrere quei momenti traumatici ha permesso ai Carabinieri di raccogliere elementi precisi su cui basare gli accertamenti successivi. La giovane ha ricordato con estrema chiarezza che mentre era seduta sulla panchina di Piazza Roma ad aspettare l'autobus, un uomo visibilmente ubriaco si è seduto accanto a lei. Inizialmente, l'uomo le ha rivolto delle attenzioni verbali, per poi mettere una mano tra le gambe della vittima, palpeggiandole le parti intime. La ragazza, immobilizzata dalla paura, è rimasta seduta, subendo un secondo palpeggiamento diversi minuti dopo il primo, alzandosi solo all'arrivo di un amico, con cui è poi salita sull'autobus.

Inoltre, mentre si recava in Caserma per presentare la denuncia, la giovane ha riconosciuto l'uomo che l'aveva molestata quando è passata nuovamente per Piazza Roma. Ha avuto il sangue freddo di scattare alcune foto con il proprio smartphone da lontano.

Queste foto sono state mostrate pochi minuti dopo, durante la relazione dei fatti, permettendo subito ai Carabinieri di identificare l'autore delle molestie. L'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza ha confermato ulteriormente il comportamento dell'uomo.

Tuttavia, una volta uscita dalla Caserma dei Carabinieri, la vittima ha visto nuovamente l'uomo autore delle molestie nelle vicinanze della Stazione ferroviaria. A quel punto, si è avvicinata agli Uffici della Polizia Ferroviaria, i cui agenti, su indicazione dell'Autorità Giudiziaria, hanno proceduto all'identificazione formale dell'uomo.

La Procura di Teramo, prontamente informata dalla Stazione dei Carabinieri con tutti gli esiti degli accertamenti, ha riconosciuto la piena sussistenza del comportamento dell'uomo, che era già gravato da precedenti specifici per reati di genere e maltrattamenti in famiglia. Era già soggetto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famiglia e del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Questo ha consentito ai Giudici del Tribunale di Teramo di emettere un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto nei confronti dell'uomo, sostituendola con quella più grave della custodia cautelare in carcere.

L'uomo, E.V., è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Teramo.