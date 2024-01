Roma, incidente sul Raccordo in direzione Via della Pisana: morto un uomo di 34 anni

Un uomo di 34 anni è morto mercoledì 3 gennaio in seguito ad un incidente avvenuto a Roma sul Raccordo in direzione Via della Pisana intorno alle ore 9.00. L'automobilista secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del suo mezzo, finendo contro un guardrail.

Incidente mortale sul G.R.A

L'uomo di 34 anni avrebbe fatto tutto da solo, al volante della sua auto. L'incidente sarebbe avvenuto al km 65,500, all'altezza 32 di Via della Pisana. L'arrivo dei soccorsi non è servito a nulla se non per constatare il suo decesso. La polizia stradale, che indaga per ricostruire l'accaduto ha chiuso il tratto stradale per poi ripristinare il transito dei veicoli intorno alle ore 11.15.