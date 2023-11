Cocaina al Quarticciolo, arrestato il figlio dell'attore romano Stefano Sammarco

Cocaina al Quarticcolo. Un chilo di droga diviso in oltre tremila dosi sequestrato e il figlio di un attore romano arrestato: questo il bilancio di un'operazione della polizia nel quartiere romane.

Roma, arresti per droga: ventuno persone in manette. L'accusa è spaccio: dalla cocaina all'hashish e il crack

Agli arresti è finito Manuel Sammarco, 23 anni, figlio di Stefano, attore romano tra i protagonisti del film "Cinque", gangster movie all'italiana, ambientato proprio tra Quarticciolo e Roma est.

L'uomo era stato in passato condannato a 11 anni e 4 mesi di carcere nell’ambito di un’indagine su un gruppo di 'ndrangheta radicato in parti del territorio laziale.

L'arresto

I poliziotti, lo scorso 2 novembre, durante in servizio in piazza del Quarticciolo hanno notato il 23enne che, su uno scooter, si è avvicinato a un’automobile parcheggiata da cui avrebbe prelevato droga. Gli agenti si sono avvicinati e hanno fatto scattare la perquisizione. Trovate 3.128 dosi di cocaina (pari a un chilo di sostanza stupefacente) in parte addosso a Sammarco, in parte nascoste nell’auto. Nei successivi controlli effettuati nell’abitazione del giovane, invece, la polizia avrebbe trovato tremila euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Sammarco è stato portato nel penitenziario romano di Regina Coeli.