Cimiteri a Roma, dagli orari ai trasporti: tutto quello che c'è da sapere per la ricorrenza dei defunti

Mancano ormai poche ore alla ricorrenza dei Defunti e, nella capitale, già dal 28 ottobre è attivo il "Progetto Accoglienza", che terminerà il 5 novembre. Si tratta di un piano di accoglienza speciale di Ama e Roma Capitale, negli 11 cimiteri urbani e suburbani della città, arrivato ormai alla sua XXVI edizione, per accogliere e assistere il grande flusso di visitatori che in questo periodo va a trovare i propri cari.

Tutti i cimiteri rimarranno aperti con orario continuato: Verano, Prima Porta e Laurentino dalle 7.30 alle 18, Ostia Antica e San Vittorino dalle 7 alle 17, Cesano, S. Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta) dalle 8 alle 17. Inoltre, in tutte le strutture, l'accesso al pubblico sarà consentito fino a un'ora prima della chiusura dei cancelli.

Ricorrenza dei Defunti: gli orari e i punti accoglienza nei cimiteri



Per quanto riguarda il Verano sono stati disposti quattro punti di accoglienza agli ingressi e due gazebo all'interno, presidiati dal personale Ama che, oltre a distribuire materiale informativo e a raccogliere le segnalazioni e i reclami, forniscono indicazioni ai visitatori per raggiungere le tombe. Non solo, per favorire l'arrivo al cimitero è stato potenziato il servizio di navetta gratuito con 21 fermate, idoneo al trasporto delle persone diversamente abili.

Un punto accoglienza e un gazebo con le stesse funzioni sono presenti anche nel cimitero di Prima Porta, nel quale, nei due fine settimana del Progetto Accoglienza e nei giorni 1 e 2 novembre, oltre al personale AMA, sarà a disposizione dei visitatori anche il personale di ACEA per dare informazioni sull’illuminazione votiva.

Stesso numero di punti accoglienza sarà presente anche nel cimitero Laurentino.

Ricorrenza dei Defunti: la situazione dei cimiteri



«La visita ai cimiteri nel periodo che ci avvicina alla ricorrenza dei defunti costituisce da sempre un'occasione per le famiglie di ricongiungersi idealmente ai loro familiari scomparsi», ha affermato l'Assessora all'Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi. Mentre il presidente Ama, Daniele Pace ha dichiarato: «In queste giornate dedicate alla memoria di chi non c'è più è importante essere ancora più vicini alla cittadinanza rafforzando i servizi di accoglienza e orientamento. Col Campidoglio lavoriamo da mesi per assicurare decoro e sicurezza in tutti i cimiteri».

E chissà se quel decoro e quella sicurezza si troveranno davvero davanti agli occhi di chi in questi giorni si recherà a trovare i propri cari. Fino a poco tempo fa, infatti, la situazione dei due principali cimiteri di Roma, Verano e Prima Porta, era alquanto disastrosa. Erbacce incontrollate, tanto che i cittadini non riuscivano a raggiungere le tombe dei propri cari, cinghiali e anche lepri che scorrazzavano qua e là, era lo scenario che si presentava a chi entrava a Prima Porta. Situazione non migliore trovava chi invece andava al Verano, tra tombe distrutte, anche qui vegetazione in stile giungla amazzonica, alberi e rami crollati, edifici transennati, reti arancioni o ciò che ne restava ovunque, rifiuti abbandonati ai margini delle strade.