Carta spesa Inps, elenco completo dei negozi dove poter fare acquisti. E cosa è vietato comprare

Carta spesa Inps. È partita la distribuzione della nuova carta acquisti 2023 (o Social card) "Dedicata a te" da 382,5 euro. Un contributo una tantum del Governo contro il caro vita, dedicato alle famiglie con Isee sotto i 15mila euro.

Carta per la spesa, ecco i moduli da consegnare in Posta per il ritiro: come compilarli e gli errori da non fare

La carta «va attivata entro il 15 settembre per evitare dispersioni: dobbiamo usare tutta la somma prevista», aveva detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida presentandola. Ma cosa si può comprare e cosa no? E, soprattutto, dove si possono fare gli acquisti? Esiste un elenco, diviso per regioni, dei negozi che aderiscono all'iniziativa.