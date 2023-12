Capodanno 2024 a Roma, concertone al Circo Massimo con Blanco e Michielin: come arrivarci, strade chiuse e mezzi pubblici

Tutto pronto per l'evento più atteso dell'anno: il tradizionale appuntamento con il Concertone di Capodanno al Circo Massimo. Gli spettatori attesi sono almeno 45mila secondo le stime della Questura, ma gli organizzatori sono convinti di potere ripetere il successo dell'edizione 2022 quando ai piedi del Palatino, alla fine, si ritrovarono in più di 70mila. La maratona musicale con Blanco, Lazza e Francesca Michielin inizierà alle 21,30.

I preparativi sono cominciati da giorni, seguiti passo passo dall'assessore capitolino Alessandro Onorato che ieri era a Ostia in una piazza Anco Marzio gremitissima per il concerto-cabaret con dj Edo, Andrea Perroni e l'Orchestraccia.

Da ieri sera ai piedi del Palatino sono scattati i primi divieti di sosta e oggi la Polizia locale chiuderà al traffico le strade intorno all'area. A Roma Sud attese, inoltre, non meno di 10mila persone per l'apertura in contemporanea di tre discoteche: anche qui le forze dell'ordine presidieranno la zona.

I PROVVEDIMENTI

Ama per la notte di San Silvestro ha predisposto un piano operativo straordinario per assicurare il decoro nelle aree della città interessate dai festeggiamenti mettendo a punto una task force mirata di 150 operatori e 100 mezzi. Le operazioni saranno integrate da interventi di igienizzazione e sanificazione con enzimi biologici che interesseranno le aree di maggiore afflusso. Al Circo Massimo sono previste chiusure "a vista" ossia secondo le esigenze di pubblica sicurezza in relazione al massiccio afflusso di persone delle stazioni della metro B "Circo Massimo" e "Colosseo". Non mancheranno i disagi, dunque, per i romani che dovranno attraversare la zona per raggiungere locali e cenoni in famiglia e anche i percorsi dei mezzi pubblici subiranno deviazioni. Ma l'auspicio è che sia una festa per tutti. Per evitare spiacevoli episodi, a margine del maxi-evento, il Questore non solo ha emanato l'ordinanza antivetro che vieta la vendita e il consumo di bevande e alcolici dalle 18 di oggi alle 7 di domani mattina, estendendola alle zone del Colosseo, dei Fori Imperiali e di piazza Venezia, ma ha stabilito misure di protezione per i principali monumenti e fontane storiche. Le fontane di piazza Navona, la Barcaccia in piazza di Spagna e le tre fontane di piazza del Popolo rimarranno transennate fino alle 7 di domani. Vigilata anche la scalinata di Trinità dei Monti. In vigore anche l'ordinanza anti-botti con sanzioni per i trasgressori che arrivano fino a 500 euro. Task-force di agenti in borghese presidieranno anche le aree limitrofe per evitare risse tra baby gang e pericolosi lanci di bottiglie. La Municipale sarà presente in largo Agnesi, al Gianicolo e sulla terrazza del Pincio, teatro di aggressioni e rese dei conti tra giovanissimi "warriors" metropolitani. La Polizia locale schiererà oltre 1200 vigili nella due giorni, 800 solo nella notte di San Silvestro. Un migliaio anche gli agenti della polizia di Stato e altrettanti i carabinieri. In strada anche pattuglie della Guardia di Finanza.



Al Circo Massimo saranno attivi cinque varchi di accesso a cura di Roma Capitale. I controlli verranno effettuati anche con l'ausilio dei metal detector. Gli accessi sono previsti in: via del Circo Massimo altezza piazza di Porta Capena; via del Circo Massimo altezza via della Fonte di Fauno; via del Circo Massimo incrocio via della Greca; via dei Cerchi incrocio via di San Teodoro; via delle Terme Deciane altezza piazzale Ugo La Malfa. Da ricordare che le Ztl di Centro, Tridente e Trastevere resteranno in funzione dalle 20 di stasera alle 6,30 del primo gennaio e che, nella notte, metropolitane resteranno attive sino alle 2,30.

Per l'ultimo dell'anno in Centro, ossia dalle 14, torna l'appuntamento con la corsa podistica "We Run Rome". Partenza dalle Terme di Caracalla con passaggio, tra le altre, per il Circo Massimo, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, via Veneto, via del Tritone, via Nazionale, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, via di San Gregorio per poi tornare infine alle Terme di Caracalla.