Alberto Mandolesi, i funerali ai Parioli davanti a 500 persone: cori e fumogeni per l'ultimo saluto al giornalista

Roma ha dato l'ultimo saluto ad Alberto Mandolesi, giornalista e storica voce delle partite della Roma morto domenica a 77 anni. Questa mattina i funerali alla Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria in Piazza Euclide: erano presenti 500 persone tra parenti, amici, colleghi e persone comuni che gli hanno voluto dedicare un ultimo pensiero. Nella chiesa dei Parioli anche diversi striscioni dei gruppi storici della Tevere, poi i cori all'uscita del feretro. Tra gli ex giallorossi presenti Nela e Di Livio, per la Roma in rappresentanza Luca Pietrafesa e Gianni Castaldi dell'ufficio stampa del club.

