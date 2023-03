Guidona, aggredito in strada e accoltellato da due sconosciuti. Giovane operato alla spalla

Un uomo di 35 anni, italiano, è stato accoltellato ieri sera a Guidonia, centro alle porte di Roma. L'aggressione è avvenuta in strada.

Aggredito in strada a coltellate

In base a quanto ricostruito dalla polizia, la vittima è stata ferita alla spalla. Gli aggressori si sono poi dati alla fuga. Il 35enne è stato trasportato nell'ospedale dì Monterotondo dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. È caccia agli aggressori.