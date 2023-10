Lunedì 16 Ottobre 2023, 08:07

I camion sostarono all'inizio dei vicoli che conducono al Portico d'Ottavia. Poco prima delle 4 del mattino iniziò a piovere. Poi si sentirono degli spari, uno stratagemma per convincere le famiglie a rimanere in casa in modo che fosse più facile trovare tutti i loro membri. I militari avanzarono silenziosamente. Fu solo il primo portone buttato giù a dare "l'allarme". Ormai troppo tardi. Erano le 5.30 del 16 ottobre 1943, il "sabato nero" come sarebbe poi passato alla storia, giorno del rastrellamento del ghetto di Roma. Sono passati 80 anni e oggi, iniziative ed eventi in città sollecitano a non dimenticare.

I militari, con un elenco dettagliato di nomi, andarono casa per casa fino alle 14. Altre operazioni furono condotte in varie zone della città. Furono arrestate 1259 persone - 689 donne, 363 uomini, 207 bambini - e furono tenute rinchiuse per due giorni al Collegio Militare, in via della Lungara. Alcuni familiari andarono a cercarle. Qualcuno chiese di potersi ricongiungere ai propri cari per condividere il loro destino. «Ci aiuteremo a mori'», disse Elena Di Porto, decidendo di salire su uno dei camion con la cognata e i bambini, invece di mettersi in salvo. Poi, 1022 degli arrestati furono fatti salire a forza su un treno merci alla stazione Tiburtina e deportati verso Auschwitz-Birkenau. Tornarono vivi solo quindici uomini e una donna, Settimia Spizzichino. Giacomo Debenedetti, che alla fine del 1944, scrisse 16 ottobre 1943, ritenuta la prima testimonianza letteraria del rastrellamento, ribadiva che il numero noto dei deportati è «senz'altro inferiore al vero, perché molte famiglie furono portate via al completo, senza che lasciassero traccia di sé, né parenti o amici ci furono che ne potessero segnalare la scomparsa».C'era stata qualche "voce" prima di quel sabato. «Il venerdì precedente il 16 ottobre, una donna di Trastevere, Celeste, che ha parenti ebrei nel ghetto, si presenta alla comunità riunita nella sinagoga. Dice che ha saputo che i tedeschi arriveranno per deportare tutti», annota Debenedetti. Non si diede però peso a quelle parole. La somma di 50 chili d'oro imposta da Kappler era stata pagata, ci si sentiva al sicuro. Prima di consegnare gli arrestati, i soldati, che perlopiù non avevano mai visto Roma, con quegli stessi camion fecero un giro "turistico" della città, tra i monumenti più suggestivi. Come se fosse una gita di piacere, non un viaggio di morte. Proprio in occasione dell'ottantesimo anniversario, oggi - e non solo: appuntamenti sono iniziati il 10 ottobre e alcuni seguiranno nei prossimi giorni - Roma Capitale organizza un programma di eventi, promosso con il contributo del Ministero dell'Interno, e con Comunità Ebraica di Roma, Fondazione Museo della Shoah e Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.Stasera, una corona di alloro sarà deposta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Portico d'Ottavia lungo il muro della Sinagoga. Previsti interventi del sindaco Roberto Gualtieri, del rabbino capo Riccardo Di Segni, del presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun e del fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi. A precedere la deposizione, dalle 17.30, sarà la Marcia della Memoria, guidata dal Sindaco, da piazza del Campidoglio a largo 16 ottobre 1943. Ai musei Capitolini, oggi, sarà inaugurata la mostra I sommersi. Roma, 16 ottobre 1943, curata da Yael Calò e Lia Toaff, visitabile fino al 18 febbraio. Disegni, foto, documenti, oggetti di vita quotidiana, consentiranno di approfondire vite e storie dei deportati. E, il 18 si terrà un seminario ad hoc all'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica. In mattinata, anche Roma racconta la razzia del 16 ottobre 1943, incontro in Protomoteca in Campidoglio, che vedrà protagonisti gli studenti. Per le scuole, la proiezione al cinema Adriano di L'ultima volta che siamo stati bambini, opera prima di Claudio Bisio. Ancora, il convegno A Ottant'anni dal rastrellamento degli ebrei di Roma, promosso dall'ateneo Roma Tre e, alle 21, al teatro Argentina, lo spettacolo Quel giorno. Memorie del 16 ottobre 1943, con la regia di Marco Baliani. Tra gli interpreti, Lino Guanciale e Sandra Toffolatti.E molto altro, dal podcast 16 ottobre 1943, con voci di Claudio Amendola, Violante Placido e Corrado Augias, a percorsi urbani in città. Domani, da Portico d'Ottavia al via il monologo itinerante 13419. La necessità del ritorno. Stessa data, alla Biblioteca Arcipelago, per 161043 Canti, Musica e Memoria ricordando il 16 ottobre 1943 a cura del Circolo Gianni Bosio. Il 6 novembre all'Oratorio Di Castro si terrà il workshop La razzia del 16 ottobre 1943. Rientrano nelle commemorazioni, i due Viaggi della Memoria di 22, 23 e 24 ottobre, per rievocare l'arrivo ad Auschwitz, il 23, degli ebrei partiti da Roma. Chiave e filosofia del programma, «Ricordiamo il passato perché abbiamo a cuore il futuro».