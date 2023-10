I camion sostarono all'inizio dei vicoli che conducono al Portico d'Ottavia. Poco prima delle 4 del mattino iniziò a piovere. Poi si sentirono degli spari, uno stratagemma per convincere le famiglie a rimanere in casa in modo che fosse più facile trovare tutti i loro membri. I militari avanzarono silenziosamente. Fu solo il primo portone buttato giù a dare "l'allarme". Ormai troppo tardi. Erano le 5.30 del 16 ottobre 1943, il "sabato nero" come sarebbe poi passato alla storia, giorno del rastrellamento del ghetto di Roma. Sono passati 80 anni e oggi, iniziative ed eventi in città sollecitano a non dimenticare.

Il Ghetto di Roma diventa "zona rossa", oggi l'anniversario del rastrellamento degli ebrei. Zona blindata, primo test anti terrorismo