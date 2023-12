Roma, delirio sulle banchine delle metro: la metro B si fa attendere 25 minuti causa chiusura della fermata Garbatella

Continua il tipico menù dei pendolari di Roma anche oggi: disagi, ritardi, cancellazioni con la chiusura della fermata Garbatella della metro B. Una vera e propria odissea ogni mattina devono attraversare ogni cittadino perché qui a Roma la metropolitana assomiglia per le tempistiche ai treni regionali ma senza convogli che possono portare fino a 1500 persone a corsa.

Chiusa stazione Garbatella

Intorno alle 07:40 un deviatoio rotto ha causato questa mattina, un guasto all’impianto di circolazione a Garbatella sulla linea B. La stazione, quindi, è stata momentaneamente chiusa al pubblico per permettere l’intervento dei tecnici. La linea ha quindi subito rallentamenti ovunque.

Ztl chiusa più a lungo a Roma per il Natale, ma anche bus gratuiti e taxi scontati: ecco la mobilità

Treni inesistenti

Oltre al guasto di oggi, i pendolari, i turisti e i cittadini si lamentano che il problema delle linee A, B e B1 delle metro, è la mancanza dei treni.

Uno solo treno è rientrato dalla manutenzione pochi giorni fa ma, ovviamente, con un solo in mezzo insieme agli altri già in servizio non si possono fare miracoli. A breve, si apprende che dovrebbe tornare dalla manutenzione un altro mezzo. Gli utenti, però, dovranno attendere il Giubileo 2025 per vedere i nuovi treni all’opera.

Le parole di un pendolare: “La carenza di treni come anticipato, ha determinato tempi di attesa lunghissimi anche fino a 20 minuti. Le conseguenze sono facili da intuire: le persone affollano le banchine, l’utenza non viene smistata e i treni arrivano già pienissimi. Una situazione resa ancora più grave e pesante dal fatto che le festività incombono e che il Comune di Roma dice di aver puntato molto su un piano di mobilità natalizio. Ma questo potenziamento non esiste, perché noi aspettiamo e aspettiamo delle metropolitane che se arriveranno, giungeranno già piene e sei costretto o a litigare con qualcuno oppure aspettare quella successiva che sarà più piena di quella precedente. Di questo passo siamo costretti a rinunciare direttamente ad uscire di casa”.