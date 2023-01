Roma, i residenti di piazza Mancini: «Noi, prigionieri della mala movida del fine settimana»

La “mala movida” sfrenata della capitale torna a far parlare di sé, questa volta nel II municipio vicino piazza Mancini, in particolare in via Giuseppe Sacconi, a due passi dal Maxxi e dei campi del PalaLuiss nel quartiere del Flaminio dove ormai da più di un anno i residenti si lamentano che sopratutto nelle notti dei fine settimana e dei festivi non «si riesce a chiudere occhio».

La zona dalle 23 di sera fino alle 5 del mattino diventa un teatro di battaglia come dicono alcuni cittadini. «Il tutto inizia dalla mezzanotte fino alla mattina e non ne possiamo più - dice Paolo un residente di un condominio tra via Andrea Sacchi e via Francesco Gai - centinaia di ragazzi giovanissimi che vanno a ballare in discoteca iniziano ad assieparsi vicino l’ingresso e fino alle 5 di mattina è un’odissea. I ragazzi escono in uno stato pietoso, perché fanno abuso di alcool e presumo anche di altro, ballano in strada, schiamazzano, urinano sulle macchine, lasciano spazzatura e una montagna di bottiglie sul marciapiede e sotto le auto, e in questi mesi ci è capitato che aprano e vandalizzino anche alcune auto parcheggiate, personalmente quest’anno mi hanno aperto l’auto sei volte, ma nell’ultimo periodo c’è una novità hanno imparato a anche a suonare ai citofoni di tutto il palazzo, la scorsa notte hanno svegliato tutti alle 5, questo succede tutti i venerdì e i sabati sera e tutte le notti che precedono i festivi».

LE PROTESTE

Inutili le segnalazioni fatte dal consigliere municipale Francesco De Salazar: «Ho parlato con il gestore, con il II gruppo Parioli della Polizia locale che mi aveva assicurato che avrebbero comunicato al Comando generale per l’inserimento della zona nel piano anti-movida, ho parlato con il Commissariato di Polizia Villa Glori, ho scritto alla Questura e ai Carabinieri, e infine alla Presidenza del II municipio ma fino ad oggi non è successo nulla - conclude il consigliere - Sarebbe doveroso e rispettoso per residenti e cittadini di Piazza Mancini e dintorni stabilire un presidio almeno nel fine settimana, che controlli entrata e uscita evitare gravi disordini di ordine pubblico a incominciare da via Sacconi, via Calderini, viale Punturicchio, via Gai, via Giulio Romani, via Sacchi e via Flaminia».