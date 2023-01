Roma, piazza Mastai a Trastevere nuovo dormitorio dei senzatetto. I residenti chiedono la riqualificazione

Piazza Mastai nuovo dormitorio dei senzatetto di Trastevere. Una tendopoli in piena regola, che cresce e prospera giorno dopo giorno e ormai visibile giorno e notte. «L’abbiamo segnalata ai servizi sociali e alla Polizia diverse volte - dice Stefano Tozzi consigliere del I municipio - è una situazione paradossale perchè è in pieno centro storico, va avanti da tempo, riescono a mandarli via ma poco dopo ritornano, da quando non ci sono più locali e società è una piazza che si è spenta, per Natale avevano proposto di portarci i mercatini natalizi ma la proposta non è stata accolta, vorremmo riqualificare la zona e consegnarla ai cittadini per gli eventi del quartiere, non vogliamo che Trastevere sia solo mala-movida ma che sia tantissimo altro». Bivacchi che allontana ancora di più i residenti e i turisti, i commercianti poi non vorrebbero diventasse una nuovo Viale Pretoriano vicino la stazione Termini con almeno una trentina di tende in bella vista».

Sulla pagina Facebook di Dillo a noi Roma molti sono i commenti da quello sarcastico di Valentina che dice: «Dà quel tocco di natura, libertà, un po' alla Verdone dei figli dei fiori», oppure quello di Paola «persone accampate per strada lasciate lì». I passanti dicono «rendono indecoroso Trastevere e la capitale davanti ai romani e ai turisti» o ancora il commento di Massimiliano che dice semplicemente «vergognoso». «In questa zona i residenti lamentano la Movida notturna e questi problemi di carattere sociale - conclude il consigliere - oltre Piazza Mastai anche la stazione di Trastevere si sta avviando a diventare un dormitorio per senza fissa dimora anche se è già un altro municipio, ma è impensabile non capire che il centro storico di Roma rappresenta i romani, a Piazza Mastai siamo a duecento metri dall’isola Tiberina il cuore della città». Trastevere è il rione più “romanesco” della città, il monumento-fontana a Giuseppe Gioachino Belli in piazza Sonnino, considerato il massimo poeta dialettale e colui che più ha saputo cogliere l’anima popolare di Roma, tutto questo è un vero peccato lasciarlo nel degrado.