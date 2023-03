Roma-Feyenoord, verso lo stop ai biglietti: piano di sicurezza rafforzato per la Capitale (molti hotel sono già prenotati)

E' solo questione di giorni e alla fine si arriverà, quasi certamente, al divieto di vendita per i biglietti. Come del resto era già avvenuto lo scorso settembre quando le porte dell'Olimpico rimasero chiuse agli ultras e ai tifosi olandesi. All'epoca si disputava Lazio-Feyenoord e l'allora prefetto - oggi ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - firmò l'ordinanza con cui si vietava l'ingresso allo stadio ai tifosi olandesi. Il provvedimento sarà quasi certamente replicato e a firmarlo potrebbe essere il vicario del Prefettura di Roma per quanto è probabile credere che entro Pasqua arrivi la nomina del nuovo numero uno di Palazzo Valentini.

La possibilità di interdire l'Olimpico, a fronte anche di quanto avvenuto nella Capitale nel 2015, segue un'analisi precisa: la tifoseria del Feyenoord è considerata tra le più pericolose d’Europa e, dunque, in forza dell'articolo 2 del Tulp si potrà nuovamente vietare la vendita dei biglietti di tutti i settori dello stadio ai residenti in Olanda. Molti i tagliandi già acquistati (che saranno rimborsati), ma anche tante le prenotazioni negli hotel (che non possono essere vietate).

Roma-Feyenoord, il Viminale verso lo stop ai biglietti ai tifosi olandesi. Ma è allarme in Comune

Naturalmente questo non impedirà la libera circolazione delle persone ma qui si disputerà tutta un'altra "partita" a cui le istituzioni, Questura in primis, stanno già lavorando per approntare un piano "sicurezza" rafforzato a tutela della città tutta.