Roma, l’area archeologica di Grottarossa apre al pubblico: ecco come prenotarsi

La Soprintendenza Speciale di Roma, ha promosso per il mese di giugno due aperture straordinarie dell’area archeologica di Grottarossa per il prossimo martedì 13 e giovedì 22 giugno alle 10.00 e alle 11.00 per un massimo di trenta partecipanti per turno. L’area archeologica sconosciuta a molti è posta al VI miglio dell’antica via Flaminia, sui cui sono concentrati molti edifici funerari, un grande complesso residenziale ed un lungo tratto della via consolare che corre tra i mausolei in parte ancora visibili. Questi sono del tipo “a torre” (I secolo a. C.-I secolo d. C.), trasformato in fortilizio a controllo del Tevere nel Medioevo, ed un sepolcro del tipo a “tempietto” (metà II secolo d. C.) recuperato e ricomposto nell’Antiquarium di Malborghetto che accoglie alcuni materiali testimonianza della frequentazione fino nel Medioevo, quando il sito divenne una cava per materiali da calcinare.

Poi si susseguono altri monumenti funerari quali quello “a nicchie “per olle cinerarie delimitato da un recinto in laterizio (I secolo d. C.). Le visite programmate nelle giornate di apertura strordinaria saranno gratuite e gestite dall’archeologo responsabile del sito Roberto Narducci e dell’archeologa Barbara Ciarrocchi, tramite la prenotazione obbligatoria compilando l’apposito modulo sul sito della Soprintendenza. All’area archeologica ci si arriva o in macchina percorrendo la Flaminia o con il treno urbano Ferrovie di Roma Nord (Roma-Viterbo) fermata Grottarossa per arrivare al sito posto in via della Stazione di Grottarossa.

Il modulo da compilare è sul sito della soprintendenzaspecialeroma.it

Indirizzo email: a ss-abap-rm.urp@cultura.gov.it