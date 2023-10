Il 12 ottobre verrà presentato a Roma il nuovo libro di Giorgia Garberoglio, «Il fiume va via taciturno», edito da Affiori. Con Alvaro Moretti, vice-direttore de «Il Messaggero», come relatore e con l'intervento di Martina De Felice, appuntamento alle 17.45 nella Biblioteca Flaminia, in via Cesare Fracassini 9.