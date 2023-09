Laghetto di Tor di Quinto: torna in funzione l'impianto idrico. Entro 10 giorni livelli di acqua “normali”

L’impianto idrico che alimenta il laghetto del parco di Tor di Quinto, polmone verde di Roma nord, è tornato in funzione. "Il gestore dell’area ci ha assicurato che nei prossimi 10 giorni il livello dell’acqua tornerà alla normalità”. È quanto dichiara il mini sindaco del Municipio XV, Daniele Torquati. La notizia arriva dopo il sopralluogo di questa mattina della Commissione Ambiente, chiamata verificare lo stato in cui versava il laghetto, dopo le numerose segnalazioni arrivate da cittadini e residenti, preoccupati per la flora e la fauna ed in particolare per sicurezza delle numerose tartarughe lì presenti.

“Si è da poco concluso il sopralluogo al Parco di Tor di Quinto, per cui ringrazio la Presidente della Commissione Ambiente, Egle Cava, e il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, per fare il punto con la società incaricata della gestione dell’area, sulle condizioni del laghetto che negli ultimi mesi, anche a causa della stagione estiva,- ha dichiarato Torquati - ha subito un’evidente diminuzione del livello dell’acqua. Una condizione segnalata dalla nostra amministrazione con più note già da inizio estate, anche a tutela delle numerose specie animali che popolano le acque, e che ora sembrerebbe in via di risoluzione grazie alla riparazione di una delle pompe dell’impianto malfunzionante; intervento che entro pochi giorni dovrebbe garantire l’innalzamento del livello dell’acqua con un progressivo ritorno alla normalità”.



“Ringrazio la Giunta e i Consiglieri del Municipio XV – conclude - che in questi mesi non hanno mai abbassato la guardia su un tema che, oltre a stare a cuore ai tanti cittadini del nostro territorio, come amministrazione abbiamo seguito e continueremo a seguire con attenzione e senza superficialità.”