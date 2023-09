Roma, allarme siccità al laghetto di Tor di Quinto: cittadini preoccupati per la salute delle tartarughe

Lunedì 4 settembre sarà formalizzata la richiesta per la convocazione di una Commissione ad hoc ma l’allarme per lo stato in cui versano le acque del laghetto di Tor di Quinto e per la salute della fauna è già arrivato negli uffici del Municipio XV. Per tutta l’estate sconfortanti report fotografici prodotti da cittadini preoccupati hanno ‘viaggiato’ nelle chat di quartiere. I timori non sono solo per il livello dell’acqua, visibilmente ritirato ed in alcuni punti arretrato anche di 5 metri rispetto alle sponde, ma soprattutto per lo stato di salute dei pesci e delle tartarughe che popolano il laghetto. Un’oasi che si trova all’interno di una delle più frequentate aree verdi di Roma nord, punto di ritrovo di famiglie e sportivi ma anche location di numerose manifestazioni.

“Lunedì presenterò formale di richiesta per la convocazione urgente di una seduta della Commissione Ambiente, con verifica sul posto” promette il consigliere del Municipio XV Max Petrassi. “L’obiettivo è quello di constatare lo stato di salute delle acque del lago, al fine di preservarne la flora e la fauna, con particolare riferimento alla colonia di tartarughe che da sempre popola il laghetto” puntualizza Petrassi. “Non è accettabile – prosegue – che le condizioni del laghetto siano in balia degli eventi climatici: quando fa caldo le acque si ritirano e quando piove troppo superano gli argini.

Dobbiamo accertarci che le pompe funzionino correttamente e che venga assicurata un’adeguata manutenzione da parte di chi ha in gestione l’area. Devono essere garantiti standard di qualità e di sicurezza”.