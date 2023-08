Fili invisibili sulle porte degli appartamenti per capire se i proprietari sono in ferie, presa la banda dei ladri di Ponte Milvio

Come fossero pescatori che lasciano reti da pesca, due cittadini georgiani di 33 e 48 anni, avevano lasciato degli indicatori davanti ai portoni d'ingresso di alcuni appartamenti in un condominio in zona Ponte Milvio a Roma, per capire se i proprietari fossero in vacanza o meno. Se ne sono accorti gli agenti di polizia commissariato di Ponte Milvio nella notte tra il 14 e il 15 agosto.

Presa la banda dei topi d'appartamento

I poliziotti sono arrivati sul posto chiamati da alcuni residenti che hanno notato aggirarsi nel condominio, due uomini sospetti.

IL SEGNALE

Era quello il segno per capire chi, tra i proprietari, aveva lasciato l'appartamento incustodito per andare in vacanza. Secondo gli investigatori, i due stranieri sarebbero tornati successivamente per «recuperare le reti» forzando indisturbati le porte con i filamenti intatti. Per questo i due sono stati arrestati per tentato furto in abitazione.