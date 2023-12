Roma, incidente sulla Salaria: 5 feriti. Traffico in tilt tra Fonte di Papa e Settebagni

Incidente sulla Salaria. Cinque feriti sulla strada stradale SS4, a Roma. Le vittime sono state soccorse dal personale sanitario.

La chiusura

Anas informa che è stato temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, dal km 18,000 al km 19,000. Sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

La situazione traffico

Traffico in tilt tra Fonte di Papa e Settebagni, chiuso il tratto in entrambe le direzioni. Così informa Astralmobilità.