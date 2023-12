L'Aquila, l'auto si ribalta e finisce in un orto. Paura vicino alle 99 Cannelle

Finisce con l’auto ribaltata dentro un orto sotto alla fontana monumentale delle 99 Cannelle. Il singolare incidente stradale si è verificato intorno alle 18 di ieri all'Aquila nel tratto di strada che costeggia le mura, in direzione Roio. Per motivi che sono ancora in via di accertamento da parte della sezione di Infortunistica Stradale del Corpo della Polizia Municipale, una Fiat “Bravo” condotta da M.V., 65 anni dell’Aquila, è uscita dalla sede stradale, finendo ribaltata all’interno di uno degli orti privati che si trovano nella parte sottostante la sede stradale. A lanciare l’allarme altri automobilisti.

Sul posto è immediatamente intervenuto personale medico del 118, insieme ad una squadra di vigili del fuoco e appunto gli stessi vigili urbani.

Inizialmente si era temuto il peggio considerando al particolare dinamica, poi i vigili del fuoco nell’estrarre il 65enne dall’abitacolo della macchina, hanno trovato il conducente della macchina lucido anche se provato. Il ferito in modo non grave è stato poi trasferito al Pronto soccorso per le cure del caso. Da prassi verranno eseguiti gli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti, anche se gli stessi investigatori lo hanno escluso nell’immediato. Molto probabilmente una distrazione ha portato il conducente fuori strada. Escluso il coinvolgimento di altri mezzi. Nel tratto non ci sono barriere metalliche, né muri di protezione, ma semplici cordoli facilmente superabili.