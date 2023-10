Incendio sull'Olimpica e traffico in tilt sul cavalcavia all'altezza di Tor di Quinto, direzione Salaria. La carreggiata è rimasta completamente paralizzata, costringendo auto a procedere in retromarcia per allontanarsi dalla zona dell'incendio. Alcune persone sono andate via a piedi. A prendere fuoco è stata un'auto.