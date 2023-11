Roma, riapre Corso Francia. Acea: «Lavori ininterrotti per mettere la strada in sicurezza, ripristinata la viabilità»

Conclusi i lavori a Corso Francia, dove una tubatura rotta che aveva causato l'apertura di una voragine, all'altezza di via Flaminia. Come si legge in una nota trasmessa da Acea, l'azienda «ha lavorato ininterrottamente per effettuare tutte le azioni necessarie alla messa in sicurezza dell'area del cantiere anche mediante interventi di carattere straordinario».

Roma, si apre una voragine a Corso Francia: traffico in tilt e bus deviati

I lavori di Acea Ato 2, «che hanno richiesto un numero considerevole di mezzi, materiali e maestranze reclutati in tempi molto rapidi, risultano ora completati incluse le operazioni di ripristino del manto stradale, eseguite mettendo in atto tutte le prescrizioni fornite dalle autorità competenti che hanno comportato anche il rifacimento di tratti integrativi di strada per consentire di procedere alla riapertura della viabilità», conclude la nota.