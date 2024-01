Corsa di Miguel a Roma, domani la manifestazione: stade chiuse, orari e programma

La Corsa di Miguel non è una semplice gara podistica, ma molto di più. Anche nell'edizione 2024, in programma domani, la corsa nata per tenere vivo il ricordo del poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez conterrà al suo interno tanti messaggi e iniziative sociali che avrebbero fatto sorridere lo stesso Miguel (ucciso dal regime di Videla), lui stesso un podista.

Per la 25ª edizione della Corsa di Miguel, l'appuntamento è dalle ore 8.00 allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, con partenza alle ore 9.30 da Lungotevere Maresciallo Diaz. I 5088 partecipanti (sold-out) alla gara competitiva di 10 km passeranno sul Ponte Risorgimento, correndo sul Lungotevere Flaminio per poi ri-attraversare il Tevere a Ponte Milvio e via, attorno e dentro al Foro Italico fino al traguardo nello Stadio Olimpico. Il livello dei corridori varia dagli amatori ai runner più esperti, su cui spicca la leggenda Giorgio Calcaterra, pettorale numero 2 e volto dell'ultramaratona italiana nel mondo: «Sono orgoglioso di aver visto nascere questa splendida gara», ha detto nella conferenza stampa organizzata all'Ara Pacis. La Corsa di Miguel comprende anche una 10 km non competitiva (2097 iscritti) e la passeggiata di 3 km ribattezzata "Strantirazzismo" (al via alle 10.45 dal Ponte della Musica con circa 3000 partecipanti, per un totale di 10mila persone). Visto che lo slogan della manifestazione è "Di tutti, per tutti, con tutti" non potevano mancare le scuole (ben 278) e le associazioni solidali (40); queste ultime adotteranno ciascuna un pezzo di tracciato, personalizzandolo con bandiere e striscioni. L'evento ospiterà infine il campionato italiano di joelette, la corsa dove persone non autosufficienti, spinte su speciali carrozzine, vivranno una domenica romana all'aria aperta. E' significativo che quest'anno la Corsa di Miguel non assegni il pettorale numero 1: questo perché gli organizzatori (Club Atletico Centrale e Uisp, con la collaborazione dell'Aics) vogliono consegnare idealmente il numero più prestigioso a tutte le donne vittime di femminicidio. Prima della partenza di domani, in Lungotevere Diaz alcune ginnaste metteranno in scena un flash mob contro la violenza.«La Corsa di Miguel si conferma la ricetta perfetta capace di unire tutto lo sport - ha detto Alessandro Onorato, assessore a Sport, Grandi Eventi, Moda e Turismo di Roma Capitale C'è un percorso affascinante nel cuore della nostra città, l'aspetto didattico, con tanti insegnanti e ragazzi coinvolti, ma anche un potentissimo messaggio sociale contro il razzismo e i femminicidi».Quest'anno la manifestazione sarà anche gemellata con la Fondazione Euro2024, in vista degli Europei di atletica che si terranno dal 7 al 12 giugno nella Capitale: per tutti gli iscritti alla Corsa di Miguel è prevista una scontistica speciale, visto che entro il 31 gennaio potranno acquistare i biglietti e gli abbonamenti per gli Europei a un prezzo ridotto del 25%, utilizzando un codice dedicato all'iniziativa. Tariffa ridotta anche per chi andrà all'Olimpico per il Sei Nazioni, mentre con un solo euro i "miguelisti" potranno entrare ad alcune partite delle tre squadre romane che giocano nel Palazzetto.