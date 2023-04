Ciro Immobile, la notte in ospedale al Gemelli e l'ansia per le figlie: la più piccola è al Bambino Gesù

Tutt'altra notte si aspettava di passare Immobile prima del ritorno in campo a Formello, ritorno che però oggi non ci sarà. Dovrà attendere parecchio Ciro dopo il brutto incidente di ieri mattina in cui è rimasto coinvolto insieme alle due figlie, Michela e Giorgia, mentre le stava portando a un saggio di danza.

La dinamica dell'incidente

La polizia municipale sta valutando la dinamica del forte scontro tra la sua Land Rover Defender e il tram della linea 19 nei pressi di Ponte Matteotti a piazza delle Cinque Giornate, un incrocio di Roma che da giorni sta generando problemi alla viabilità proprio a causa dei semafori.

La notte di Immobile e i pensieri per le figlie

Ci sarà tempo però per stabilire quanto accaduto, anche perché al momento per Immobile conta solo la salute delle sue figlie. Lui d'altronde ha passato una notte tutto sommato tranquilla al policlinico Gemelli, con un respiro stabile nonostante costola rotta (l'XI) perché non tocca il polmone. Sta meglio la figlia maggiore, Michela, anche se le è stato applicato un collarino ortopedico.

La minore invece, Giorgia, è stata portata per accertamenti al Bambino Gesù, avrebbe riportato una piccola lesione al fegato ed è stata lei il pensiero fisso del bomber che intanto in giornata lascerà l'ospedale, così come le due piccole (anche la maggiore è con la sorellina). È in corso un'ultima valutazione sulle dimissioni di tutti e tre (anche se in strutture diverse) per tornare a casa dopo lunghe ore di spavento. Ma non è esclusa un'altra notte di ricovero.