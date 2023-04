Ciro Immobile, il testimone dell'incidente: «Ho visto solo che arrivava e andava addosso al tram. Semaforo rosso? Il mio sì»

«Io stavo fermo al semaforo perché era rosso il mio. Ho visto solo lui che arrivava e andava addosso al tram. Era rosso il suo semaforo? Dicono che lì è un altro semaforo, non ho capito. Io ho visto la macchina che arrivava e il tram che passava. Chi aveva il rosso? Non so che dire, non ho capito molto». Così un testimone presente al momento dell'incidente di Ciro Immobile di questa mattina in piazza delle Cinque Giornate, subito dopo ponte Matteotti.

L'incidente di Immobile, il testimone: «Nel tram c'era tanta gente»

Il capitano della Lazio si è scontrato con la sua Land Rover Defender contro il tram 19 che proveniva dal ponte. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. «Ho visto l'autista del tram per terra, sballottava dentro la cabina. Nel tram c'era tanta gente», ha aggiunto l'automobilista che transitava in quegli istanti.

L'assessore Patanè: «Il tram che ha sviato dai binari»

«Poi ci sarà il tempo per capire la dinamica dell'incidente: sono state acquisite le testimonianze dalla Polizia municipale, in particolare di un testimone che era fermo al rosso e che ha visto la dinamica. L'urto è stato molto forte: l'auto ha urtato il tram che ha sviato dai binari». Così all'Ansa l' assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patané. «Il tram - ricorda l' assessore - pesa 18 tonnellate e in quel punto il carrello è uscito dal binario ed è andato sopra il rilievo. Il carrello in quel punto pesa sei tonnellate. In questo momento però non mi sento di dare responsabilità all'uno o all'altro, lo deve accertare la Polizia municipale, magari con eventuali video». L'urto, riporta ancora Patanè, è avvenuto tra «la parte anteriore destra del suv e quella anteriore sinistra del tram».

«La nostra preoccupazione adesso è per le condizioni fisiche di tutti. Il tranviere è entrato all'Umberto I in codice rosso, poi è diventato arancione. Per fortuna è stato subito dimesso con sette giorni di prognosi. L'ho sentito telefonicamente: la sua preoccupazione erano le bambine di Immobile. Ora il tema sono le condizioni fisiche di tutti». Ha aggiunto Patanè.