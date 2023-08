Allarme bomba vicino al tribunale di Roma, artificieri intervengono per un furgone sospetto

Paura vicino al tribunale di Roma, stamattina è scattato un allarme bomba per un furgone sospetto in via San Tommaso d'Aquino, all'angolo con via Trionfale, a Roma, a poche centinaia di metri dalla città giudiziaria di piazzale Clodio.

Sono stati effettuati i controlli della polizia e degli artificieri sul mezzo, che era parcheggiato. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, l'allarme è rientrato e la strada, chiusa in precedenza al traffico per consentire le verifiche, è stata riaperta.

