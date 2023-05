Tragedia sfiorata a Roma nord: ramo di un pino si spezza e si schianta su un’auto

Paura al Fleming per la caduta di un enorme ramo di pino a via Valdagno, all’altezza del civico 32, che ha travolto una delle auto parcheggiate ai lati della strada. È avvenuto intorno alle 4 di mattina e forse solo l’orario ha impedito che l’incidente si trasformasse in una vera e propria tragedia.

L'allarme

È così che la pensano i residenti del quartiere. “Mi hanno citofonato prestissimo, saranno state le 6 di mattina - racconta Francesca, 39 anni – era la Polizia Municipale che ci avvisava di quanto accaduto.

Incredibilmente la mia auto è rimasta solo leggermente coinvolta, era parcheggiata proprio dietro a quella distrutta su cui si è schiantato il ramo: era enorme. Fosse successo ieri sera ci avrebbe potuto prendere in pieno, a me e ai miei bambini. Se ci penso mi vengono ancora i brividi”.

L'intervento

L'area è stata chiusa al traffico per la messa in sicurezza.