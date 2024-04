Lunedì 15 Aprile 2024, 21:14

Attore cinematografico e televisivo in Italia e negli Stati Uniti, è l’unico ad aver vinto sia “L’Isola dei Famosi” che “Il Grande Fratello Vip”. Presentatore e cantante, vanta anche un passato come atleta di arti marziali, pugile e pilota. Tutto questo è il fascinoso Walter Nudo, che al Due Ponti Sporting Club presenta il suo libro “La vita accade per te – un viaggio alla scoperta della felicità”, ad un folto e incuriosito pubblico di amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco Pamela Camassa, in jeans scuri, e poi il padrone di casa Emanuele Tornaboni con la compagna Anna Alessandrini. Arriva l’ex schermitrice Margherita Granbassi, in total jeans. E poi il campione di canottaggio Bruno Mascarenhas. Flash per la conduttrice Elena Ballerini, in vistosa dolce attesa, e per lo scrittore Samuel Montegrande. Entrano Maria Monsé, in mini a quadretti colorati, con il marito Salvatore Paravia.

E sono tutti stupiti dal racconto del collega. Un appassionante resoconto di una vita all’insegna delle avventure in cui l’autore rivela le sue paure, i suoi demoni, le cadute e la grande trasformazione. Applaudono Marcelo Fuentes, Irene Mandelli, il pugile Emanuele Blandamura e Jolanda Gurreri. «A Walter mi unisce lo sport - dice Blandamura - e in particolare il pugilato». «A volte ci succedono delle cose e non capiamo - spiega l’autore - ma la vita ci dà lezioni per farci evolvere e spingerci a seguire il percorso giusto per noi. Quando ho ricevuto le mie, non le ho capite. Dalle difficoltà impariamo. Non ho compreso che mi stavo ostinando a percorrere una strada sbagliata che mi spingeva a fare e volere sempre di più e a essere irrimediabilmente infelice». Nel libro si parla dell’incidente, di quelli che cambiano la vita, lo smarrimento, una crisi tenebrosa, poi la lenta rinascita attraverso esperienze che sembrano uscite da una serie televisiva: Italia, Usa, India, Australia, Hawaii e ancora cinema, soldi, amore, spiritualità, successo, sconfitte, ripartenze, rivelazioni. Ma anche due ictus, le delusioni lavorative, le dure crisi economiche e la depressione. È stato necessario tutto questo per portare Nudo a intraprendere un viaggio di riscoperta interiore e di esplorazione del mondo. Firmacopie e brindisi.

