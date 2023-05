Walter Nudo contro la pubblicità di Valentino: «Non c'è mascolinità, che messaggio diamo?». È polemica

Polemica per un post di Walter Nudo. Il noto attore si è scagliato contro una pubblicità di Valentino. Nel cartellone affisso all'aeroporto di Milano Linate si vede un uomo truccato e con indosso degli orecchini. Lui non transige. Ha un'opinione diversa e ci tiene a farlo sapere. Così fa un video selfie dove spiega la sua posizione.

Su Instagram ha pubblicato il seguente post.

Voglio condividere con voi una cosa: sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi