Giovedì 15 Giugno 2023, 22:10

IL RED CARPET Dagli elementi della natura una grande lezione di convivenza. Si scoprono i tappeti rossi e blu. C’è perfino una fontana che zampilla a ritmo di musica mentre appaiono delle lingue di fuoco. Tutto accade proprio di fronte al colonnato di The Space Cinema Moderno dove sta per partire, in sala, la prima del cartone “Elemental”. Il nuovo film Disney e Pixar, diretto da Peter Sohn, che ha tra l’altro chiuso la 76esima edizione del Festival di Cannes. C’è quindi tanta curiosità, sia tra i fan che si assiepano lungo le transenne dell’evento, sia tra i tanti vip che animano lo struscio glam. Si scorgono perfino i protagonisti del cartone: ovviamente in vetroresina, tridimensionali e illuminati dall’interno. Passerella sotto le stelle di giovani personaggi del piccolo e grande schermo.

Ad iniziare dai due doppiatori italiani del movie: Valentina Romani, apprezzata anche nella serie “Mare fuori”, e il conduttore Stefano De Martino. All’invito d’eccezione rispondono tanti altri. Ci sono Serena Rossi, Manuela Arcuri, Enrico Brignano con Flora Canto, Alan Cappelli e Manuel Bortuzzo. Ecco l’autrice Chiara Cecilia Santamaria. Il viavai prosegue con l’attore Pietro Genuardi e Ginevra Castaldi, protagonista della trasmissione “Bake off Italia”.

Appaiono gli attori Ludovico Tersigni, griffatissimo, Antonia Fotaras, Angela Curri, in rosso, Martina Difonte, in azzurro, Ivana Lotito e Mariasole Di Maio con la cantante Lidia Schillaci. Fa il suo ingresso il doppiatore Massimiliano Manfredi. Entra la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, avvistata al Grande Fratello Vip. E ancora l’artista musicale Antonio Mezzancella, la doppiatrice Marta Filippi, il casting Antonio Lauretti e Alessia Fabiani.

E come sempre tanti influencer in cerca dello scatto migliore da postare sui social. Tutti in attesa di vedere il lungometraggio ambientato a Elemental City, dove gli abitanti di Fuoco, Acqua, Terra e Aria vivono insieme. Al buio decolla la storia di Ember, con la voce della Romani: una tenace e acuta giovane donna la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, alias De Martino, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo. Apprezzamenti, e molti, lungo le file di spettatori.

Element City è ispirata alle grandi metropoli di tutto il pianeta e presenta le caratteristiche di ogni comunità. E sono in tanti, tra le poltroncine, ma anche nel foyer a fine spettacolo, a chiedersi se gli elementi che tutti conosciamo siano in realtà vivi.