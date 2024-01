Echo, il trailer della nuova serie Marvel disponibile su Disney+ dal 10 gennaio

Venerdì 5 Gennaio 2024, 15:19

Nessuna malvagità rimarrà impunita a partire dal 10 gennaio 2024, quando 'Echo' di Marvel Studios farà il suo debutto su Disney+. La serie, composta da cinque episodi, racconta la storia di Maya Lopez (Alaqua Cox), inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Tutti e cinque gli episodi saranno disponibili in streaming il 10 gennaio, segnando così la prima volta in cui una serie targata Marvel Studios debutta con tutti gli episodi al momento del lancio.



‘Echo’: Vincent D’Onofrio e «il miglior Kingpin», Alaqua Cox «guerriera come Maya»