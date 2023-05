Roma, buon compleanno Valeria Marini: festa a sorpresa tra amici

Pioggia di flash. In lungo e scintillante outfit rosso, su tacco dodici in tinta, fa il suo ingresso la burrosa Valeria Marini. E’ lei ad animare la notte romana con la frizzante celebrazione del suo compleanno. Il party, in realtà a sorpresa, è organizzato nel famoso ristorante El Porteno. E a via dell’Umiltá, tra palloncini rossi e dorati, inarrestabile viavai glam di amici.

Tra sangria, bollicine e Malbec doc, la serata decolla con Anna Falchi, in sexy trasparenze scure, l’iconico Federico Fashion Style, in pelle nera con bustier e lustrini, e Pamela Prati, in black and white. Stefania Orlando, in total black, posa per uno scatto ricordo assieme alla festeggiata e alla Falchi. Si ride e si scherza. Accolti da Antonello Lauretti fanno il loro ingresso anche Giucas Casella con la compagna Valeria, Eva Grimaldi con la sua Imma Battaglia, Manila Nazzaro e Milena Miconi.

E poi ancora Laura Freddi, Jessica Morlacchi, ex Gazosa, Agostino Penna, Gilles Rocca. Dinner dal menù rigorosamente argentino a base di empanadas surtidas, cecita ensalada, tiradito di zucchine, bife de chorizo. Gran finale con golosa torta millefoglie a forma di cuore. Poi dj set di Stefano Coco fino a tardi. Si scatenano il pianista Antonio Mezzancella con la compagna Georgia Manci, Sara Ricci, Giorgia Giacobetti, Fabiola Sciabbarrasi. E nella folla che infuoca la pista piroettano il manager Gianluca Mech, Lulù, Jessica e Clarissa Selassiè e Eleonora Pieroni.