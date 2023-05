Una serata speciale per tutti i nonni d'Italia, grazie a Lino Banfi e Eleonora Giorgi

Una serata speciale per rendere omaggio a tutti i nonni italiani, in primis Lino Banfi e Eleonora Giorgi. Merito di "Specchio d’Italia" che con il patrocinio dell’Associazione Consorti Dipendenti Ministero Affari Esteri, ha organizzato presso il Circolo degli Esteri (Lungo Tevere dell’Acqua Acetosa 42 – Roma) un evento unico a supporto di “Forza Nonni!”.

È stata l’occasione per assistere al concerto del quartetto Piovano & Friends formato da Luigi Piovano, primo violoncello solista dell'Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, insieme a Grazia Raimondi, Silvio Di Rocco e Olaf Laneri; sono state eseguite musiche di Mahler e Brahms.

Si è poi svolta l’asta benefica e una lotteria di beneficienza e l’animazione della serata è stata garantita da Stefano Buttafuoco in veste di presentatore oltre ai preziosi testimonial Giorgi e Banfi, arrivato insieme alla press agent Paola Comin.

“Forza Nonni!” è un progetto pensato per gli anziani più in difficoltà. Over 80, con patologie, in solitudine. Specchio d’Italia li prende per mano per offrire loro un ultimo scampolo di vita serena. Offre aiuti economici, dona presenza, condivisione e compagnia. Ogni “nonno” riceve ogni mese due borse della spesa e l’aiuto di una collaboratrice domestica, può richiedere un sostegno psicologico, il cibo per il suo gatto o il suo cane, la sostituzione degli occhiali rotti o la riparazione degli elettrodomestici. Tutto gratuitamente.

“Forza Nonni!” è nato dopo lo scoppio della pandemia, quando gli anziani sono diventati ancora più fragili. Oggi gli assistiti sono 250, ma potrebbero essere molti di più.