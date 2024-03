Eleonora Giorgi, il racconto del tumore a Verissimo: «Non ho mai provato rancore per la malattia, ma ora ho paura»

È tornata oggi a "Verissimo" Eleonora Giorgi. Ospite di Silvia Toffanin, l'attrice è tornata a parlare del tumore al pancreas e dell'operazione che dovrà affrontare il prossimo martedì in compagnia dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

Francesco Arca in lacrime a Verissimo: «La morte di mio padre? Vorrei sapere cosa è successo veramente»

L'intervista

«Ho un po' di strizza.

Nella vita ho avuto la fortuna di non avere mai niente di grave, mentre questa è una super operazione. Ringrazio la scienza per aver reso possibile questo intervento che dovrò affrontare martedì». Inizia così l'intervista di Eleonora Giorgi a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. In collegamento a distanza insieme ai figli, l'attrice è tornata a parlare del tumore al pancreas che sta affrontando e dell'operazione che dovrà affrontare la prossima settimana. «La prima volta che sono venuta da te non avevo capito bene. Il tumore è meno reattivo e ci dobbiamo sbrigare per toglierlo. In Italia abbiamo la fortuna di avere risultati molto alti per questo tipo di operazione. Ho paura, però mi affiderò alla scienza». A parlare è stato anche il figlio Paolo Ciavarro: «La leggerezza di mamma è stata motivo di forza, ci ha aiutato molto. Mamma è stata eccezionale, una forza della natura. Per questo la ringrazio». «Per Eleonora mostrare un volto sempre positivo è stato difficile, ma ci ha reso questo periodo non solo sopportabile ma proprio bello. Io in quella situazione non so se sarei stato così forte», ha aggiunto Andrea Rizzoli, l'altro figlio.

«Non ho mai detto "perché a me?". Sono cose che capitano. Non ho mai provato rancore. Quando arriverò in sala operatoria chiuderò gli occhi e aspetterò», ha aggiunto l'attrice. «I medici mi hanno detto che tornerò quella di sempre, ma ci vorrà tempo. Dimagrirò un po'. Massimo (il papà del figlio Paolo) mi è stato sempre accanto. È tornato da me dalla Sicilia e mi ha aiutata tanto, e ci sarà anche martedì».