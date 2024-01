“Together for the cure”, operazione solidarietà tra le star

Tutto è pronto, presso il Teatro 7 degli Studios di via Tiburtina, per l’evento charity d’eccezione a favore dell’Associazione Bambino Gesù, presieduta da Luca Benigni. La kermesse, dall’iconico titolo “Together for the cure”, è realizzata assieme alla società di produzione cinematografica di Massimiliano Di Lodovico, scortato dalla sua bella Catrinel Marlon, in paillettes scure e vistosa dolce attesa. La serata è ad alto tasso vip. Sono infatti in tanti, circa duecento, a rispondere all’importante fundraising a favore del reparto di chirurgia oncologica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per l’acquisto di un macchinario di chirurgia mini-invasiva. Si riconoscono Vinicio Marchioni con la sua Milena Mancini.

Ed ecco Daniela Virgilio, in lungo lurex con schiena a vista, Claudia Potenza e Pietro Ragusa.

E ancora Liliana Fiorelli, in outfit color ruggine, la conduttrice Myrta Merlino, in elegante tailleur beige, con il suo Marco Tardelli, Michela Andreozzi, in lunga gonna fantasia, l’attore Pietro Ragusa. Arrivano gli olimpionici Flavia Tartaglini, Giovanni Tocci e Jacopo Giachetti. Sfilano Luca Vecchi, Rita Rusic con Cristiano Di Luzio e l’attrice Aurora Peres, in nero. Ecco Nicola Bulgari e Laura Delli Colli. Scambio di saluti in un’atmosfera di celluloide. Spicca il velluto blu dell’outfit di Eliana Miglio. Si prende posto lungo gli eleganti tovagliati, allestiti all’interno di una perfetta riproduzione di un set cinematografico. E le luci di scena si spostano in maniera suggestiva sul folto pubblico. L’evento, introdotto dalla conduttrice radiofonica Petra Loreggian, prevede un goloso dinner a base di mezze maniche di Gragnano con pomodorini pachino, guanciale croccante e pecorino, e noce di vitella con riduzione al marsala vecchio e julienne di verdure croccanti allo zenzero. Gran finale con sorbetto al limone in bicchiere e tiramusù in tazza. E mentre vengono servite le varie gustose portate, i comici Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario irrompono sulla scena con un intervento a sorpresa. Momento clou, l’asta benefica che propone griffatissime borse, quadri, soggiorni di lusso, ma anche gioielli, corsi di cucina, una t-shirt firmata Lukaku. I bimbi del coro de ”Le Dolci Note” si esibiscono assiema ad Alan Sorrenti, ed è un successo. La notte si chiude con la certezza di aver realizzato una benefica azione.