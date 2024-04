Asta BOT 10 aprile: guida a sottoscrizione e rendimenti per 8 miliardi di euro

Il 10 aprile, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) procederà con l'assegnazione di BOT ) annuali, per un valore totale di 8 miliardi di euro, con data di regolamento fissata per il 12 aprile. Questa operazione avviene in concomitanza con la scadenza di BOT annuali per un importo di 9 miliardi di euro. Al momento dell'annuncio, il totale dei BOT in circolazione ammontava a 125,5 miliardi di euro, suddivisi tra titoli a 12 mesi (101,3 miliardi) e a 6 mesi (24,2 miliardi).