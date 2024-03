Roma, gli spettacoli a teatro da non perdere da Pasqua fino a giugno 2024

Il Teatro spazio vuoto che diventa uno spazio di vita. I teatri di Roma portano con sé un ricco cartellone di spettacoli teatrali, dai grandi classici ai musical, dai comici più amati agli spettacoli di magia per tutta la famiglia. Dai teatri storici come il Brancaccio e il Sistina, all'Auditorium Parco della Musica e al Teatro Olimpico, ci saranno spettacoli per tutti i gusti e per tutte le età. Tra i protagonisti della scena al Teatro Brancaccio ci saranno: Angelo Duro che con la sua comicità surreale ci sbatterà in faccia la decadenza della vita reale, Uccio De Santis, Max Angioni. Ma i grandi nomi non finiscono qui, perché ritorneranno al Teatro Brancaccio Eduardo Leo con “Ti racconto una storia” e Luca Argentero con “È questa la vita che sognavo da bambino”.

Si comincia con il celebre psicoanalista Massimo Recalcati che presenterà "I volti del desiderio" il 24 marzo all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un'occasione unica per approfondire il tema del desiderio attraverso le sue molteplici sfaccettature. Proseguendo con il talento di Riccardo Rossi che porterà in scena "Discorsi Amorosi" dal 15 al 26 maggio al Parioli. Un viaggio emozionante nel mondo dell'amore e delle relazioni umane. Non mancheranno le performance di Pierpaolo Spollon il 23 marzo all'Auditorium Conciliazione e di Luca Bizzarri con il suo spettacolo "Non hanno un amico" il 25 marzo al Teatro Sala Umberto. Tra le proposte più interessanti spiccano anche i monologhi di Francesco Pannofino in "Chi è io" al Teatro Ambra Jovinelli e di Neri Marcorè con "La buona novella" al Teatro Quirino. Imperdibile anche lo show di Serena Dandini "Vieni avanti cretina. Next!" dal 21 al 26 maggio all'Ambra Jovinelli e i "Diari d'amore" di Nanni Moretti al Teatro Argentina dal 23 maggio al 2 giugno. Per gli amanti dei musical, ci saranno varie proposte interessanti come "Grease" al Teatro Brancaccio dal 3 al 7 aprile e "Jesus Christ Superstar Celebration Thirty&Fifty" al Teatro Sistina dal 20 al 31 marzo. E non mancheranno certo le celebrazioni del teatro musicale con "Broadway Celebration" il 20 aprile all'Auditorium Conciliazione e "Saranno Famosi - Fame" al Teatro Brancaccio dall'8 al 12 maggio. Infine, per chi ama le storie leggendarie, ci saranno spettacoli come "Vlad Dracula" e "Neverland l'isola che non c'è" al Teatro Brancaccio e al Teatro Olimpico rispettivamente. I teatri di Roma sono pieni di talenti come nel caso anche della Compagnia Cilindro diretta di Pino Cormani che debutterà domenica 24 marzo presso il Teatro San Raffaele alle ore 17:45 con uno spettacolo tratto da uno dei capolavori di Oscar Wilde, la versione teatrale del Fantasma di Canterville che affronta, pur mantenendo una chiave ilare, il dramma del fantasma Sir Simon che da 400 anni vaga senza possibilità del riposo eterno.

Il fantasma viene continuamente messo in ridicolo dalla famiglia Otis che ha acquistato il castello e nessuno si accorge del suo immenso dolore fino a quando la giovane Virginia, al contrario dei suoi dispettosi fratelli, proverà a parlare con lui. Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia dove comicità, ironia e un velo di romanticismo e commozione si intrecciano in questo che è considerato uno dei più bei testi di Oscar Wilde. Insomma, un calendario ricco di proposte per tutti i gusti che renderanno le serate romane indimenticabili e ricche di emozioni.

LA PROGRAMMAZIONE.

Spettacolo Compagnia “Il Cilindro”.

24 marzo Teatro Raffaele ore 17:45.

Spettacoli comici

Angelo Duro - Sono cambiato

8 e 9 aprile 2024

Teatro Brancaccio

Uccio De Santis - Non so che fare prima

11 aprile 2024

Teatro Brancaccio

Max Angioni - Anche meno

Dal 22 al 24 marzo 2024

Teatro Brancaccio

One man/woman show

Edoardo Leo - Ti racconto una storia

Dal 12 al 14 aprile 2024

Teatro Brancaccio

Luca Argentero - E' questa la vita che sognavo da bambino

23 maggio 2024

Teatro Brancaccio

Massimo Recalcati - I volti del desiderio

24 marzo 2024

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Riccardo Rossi - Discorsi Amorosi

Dal 15 al 26 maggio 2024

Il Parioli

Pierpaolo Spollon

23 marzo 2024

Auditorium Conciliazione

Luca Bizzarri - Non hanno un amico

25 marzo 2024

Teatro Sala Umberto

Spettacoli/Storie

Francesco Pannofino - Chi è io

Dal 3 al 14 aprile 2024

Teatro Ambra Jovinelli

Neri Marcorè - La buona novella

Dal 16 al 28 aprile 2024

Teatro Quirino

Serena Dandini - Vieni avanti cretina. Next!

Dal 21 al 26 maggio 2024

Teatro Ambra Jovinelli

Nanni Moretti - Diari d'amore

Dal 23 maggio al 2 giugno 2024

Teatro Argentina

Max Giusti - Bollicine

Dall'11 al 21 aprile 2024

Teatro Sistina

Rugantino

Dal 3 al 12 maggio 2024

Teatro Sistina

Musical

Grease

Dal 3 al 7 aprile 2024

Teatro Brancaccio

Jesus Christ Superstar Celebration Thirty&Fifty

Dal 20 al 31 marzo 2024

Teatro Sistina

Broadway Celebration

20 aprile 2024

Auditorium Conciliazione

Saranno Famosi - Fame

Dall'8 al 12 maggio 2024

Teatro Brancaccio

Vlad Dracula

Dal 16 al 21 aprile 2024

Teatro Brancaccio

Neverland l'isola che non c'è

Dal 27 al 28 marzo 2024

Teatro Olimpico

Spettacoli per tutta la famiglia

Magic! Gran Galà internazionale di magia

4 e 5 maggio 2024

Auditorium Conciliazione