Giovedì 27 Ottobre 2022, 08:08

Star a due passi dalla celebre Scalinata di Trinità dei Monti. Sfilano personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura per un opening all'insegna dello stile nel cuore di piazza di Spagna. E si fa a gara a vivere il fashion. Spicca il grigio scozzese del tailleur pantalone che la stella della danza Eleonora Abbagnato indossa con la solita grazia per la gioia dei presenti. Occhi puntati sulla conduttrice Caterina Balivo, in posa per uno scatto assieme allo stilista Ermanno Scervino. Padrone di casa salutato da tanti altri amici glam. Ecco la fulva Camilla Filippi: per l'occasione sfoggia una mini skirt di pizzo nero mozzafiato su blusa in tinta. Sorride soddisfatta la meravigliosa e solare Matilde Gioli, in pizzo nero trasparente. E il viavai vip prosegue con tante altre attrici come Caterina Shulha, Nicoletta Romanoff, Yvonne Sciò, Aurora Ruffino, Dharma Mangia Woods, in tubino nero e giallo scollato, reduce dal red carpet della Festa del Cinema.

E ancora ci sono Valentina Cervi, in top di pizzo nero su pantaloni scuri, Catrinel Marlon, in nero, Claudia Marchiori, in tubino nero e sandali alti, Stella Egitto, Ema Kovac, in spettacolare tailleur pantalone azzurro con tacchi argentati. Ecco ancora Ivana Lotito, indimenticabile nella serie Gomorra, Elisabetta Ferracini, in jeans, Kaspar Capparoni, in chiodo marrone, e Vittoria Schisano. Si affacciano Morena Gentile, l'artista bulgaro Ilian Rachov e Eliana Miglio. Lungo i trecento metri quadrati dello store, si chiacchiera delle nuove tendenze in fatto di fashion e si ammirano le strutture in cemento, acciaio e pezzi di design come le sedute in velluto e mongolia e gli imponenti chandelier in cristallo. E poi gli stucchi e le cornici realizzati da artigiani fiorentini, per non dimenticare il legame con la terra natia della Maison. Ad omaggiare ulteriormente la Capitale, il rosa tipico delle facciate romane si ritrova nella parete centrale della location. Il goloso cocktail è tutto a base di bollicine e finger food. Sono proposti cubi di salmone su letto di riso nero, cubo di vitello tonnato, mini maritozzo salato con burrata e pomodoro, tartufini dolci con nocciola e cocco.