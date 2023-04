Roma festeggia San Giorgio, il "Giorno della Rosa e del Libro": l'evento alla Mondadori il 23 aprile

Sant Jordi o San Giorgio è una delle più celebri feste catalane nel mondo, conosciuta anche come "il giorno della rosa e del libro" o in inglese #BooksAndRoses day. Per tutti gli appassionati sarà possibile celebrarla anche a Roma, con un evento organizzato dall'Associazione Catalani a Roma presso la libreria Mondadori in via Piave 18 il 23 aprile alle ore 16.

Festa di San Giorgio a Roma, il programma

Durante l'evento si svolgeranno attività per bambini seguite dalla lettura di poesie italiane classiche lette in italiano dal traduttore Francesco Esposito, e in catalano dallo scrittore ospite Miquel Desclot, il tutto accompagnato dalle note musicali del chitarrista Guillem Ubach.

A seguire si parlerà delle diverse musicalità delle due lingue e delle difficoltà e/o possibilità che queste offrono al traduttore e all’ascoltatore, che potranno dire la loro con traduzioni improvvisate per l’occasione.

Le rose e i segnalibri saranno offerti dalla Delegazione della Generalitat di Catalunya in Italia.