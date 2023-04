Venerdì 21 Aprile 2023, 16:02

Un romano su tre partirà (o sta già partendo) per questo ponte del 25 aprile. E il trend continuerà anche per tutto il prossimo fine settimana del primo maggio. Queste sono le proiezioni di Fiavet Lazio che dimostrano la crescita dei viaggiatori nella fase post-Covid. Ma la città si svuoterà? No. Prosegue infatti il flusso di visitatori che stanno scegliendo Roma come meta delle loro vacanze.

Treni cancellati, le alternative per andare da Nord a Sud (e viceversa): dai bus agli aerei

Rimborso Trenitalia e Italo per treni cancellati o in ritardo, ecco il modulo da compliare



"I romani stanno scegliendo le mete italiane - dice Stefano Corbari, presidente di Fiavet Lazio, l'associazione che riunisce le agenzie di viaggio - Tra queste, Firenze, Napoli, Venezia". Gettonatissimi, dunque, i viaggi in treno (e i disagi causati dai rallentamenti al traffico ferroviario di ieri per il deragliamento di un treno merci in Toscana dimostrano quanto sia importante questo mezzo di trasporto per i flussi del paese), ma anche aerei e treni.

Secondo Autostrade per l'Italia, a livello nazionale saranno 12 milioni gli italiani in viaggio nella sola rete autostradale. I principali transiti sono attesi in uscita dalle grandi città verso Sud, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Bologna-Taranto e dai grandi centri del Nord verso la costa ligure. Traffico intenso, inoltre, nella mattina di domani, sabato 22 aprile. I rientri sono previsti per domenica 23 e martedì 25 aprile. In occasione del ponte del 1 maggio, flussi sostenuti a partire dal primo pomeriggio di venerdì 28 aprile e nella mattina di sabato 29 aprile. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio - dal primo pomeriggio fino alla sera – sono previsti i maggiori flussi verso le grandi città.

Sono circa 10.500 i posti in più messi a disposizione dal servizio regionale di Trenitalia per raggiugere il litorale laziale in occasione dei ponti di primavera. Si tratta di 10 treni straordinari - che circoleranno nei giorni 23, 25, 30 aprile e 1° maggio - così suddivisi: 4 per la FL5 (Roma - Civitavecchia), 4 per la FL7 (Roma - Formia- Napoli) e 2 per la FL8 (Roma-Nettuno).

Che tempo farà questo fine settimana?

Chi resta a Roma troverà un cielo sereno e temperature che permetteranno passeggiate nei parchi e nelle aree archeologiche della città. Chi parte, invece, potrebbe imbattersi in qualche perturbazione ad Atene (domani), Parigi (tra domenica e lunedì), in Veneto (domenica) e tra Milano e Venezia (a cavallo del 25 aprile). Ma, in sostanza, il soggiorno in buona parte dell'Europa e nel resto d'Italia non dovrebbe essere rovinato dal maltempo.