Roma, “Mentifricio” la rassegna culturale a sostegno del benessere psicologico: confronto su immagine corporea e body perception treatment

L'immagine corporea, il rapporto con il cibo e le possibili terapie: sono questi gli argomenti al centro di “Mentifricio - l’appuntamento culturale che ti rinfresca la mente”, la rassegna che utilizza la socialità e la creatività come strumento a supporto del benessere psicologico. Il confronto, che avrà luogo giovedì 25 gennaio 2024 alle ore 19:00 in Piazza dell’Orologio 14 a Roma, presso il salotto di Essenza Verde.lab, partirà dall'analisi del libro “Nudo” di Andrea Picariello (Saggese Editori), l'autobiografia di una liberazione dalla gabbia dell'obesità patologica attraverso la chirurgia bariatrica e il supporto psicoterapico. Ne discuteranno con l'autore la psicologa e psicoterapeuta Emanuela Paone, Responsabile dell’Ambulatorio di Psicologia della UOC Chirurgia Bariatrica e Metabolica La Sapienza Polo Pontino e consigliera SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità) nonché parte della Fondazione omonima, e Ertilia Giordano, ideatrice e direttrice artistica di “Mentifricio”. Con il contributo artistico della performer Samantha Fantauzzi e del cantautore Lacasta, sarà possibile sensibilizzare sul delicato tema dei disturbi del comportamento alimentare, sull'arte e la creatività come coadiuvanti terapeutici in un clima, come al solito, di “impegnata spensieratezza”. Dopo il successo dei primi appuntamenti, alla presenza dell’influencer Cosma Brussani, dell'artista Emma Allegretti, dell'autrice Alessandra Lardo e di autorevoli esperti del benessere psicologico, “Mentifricio” torna in scena e apre le porte a coloro che trovano nella cultura, nella condivisione e nel confronto la loro comfort zone. L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è libero.

